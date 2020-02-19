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«Фантастическая победа!» Пищек — о матче с «ПСЖ»

08:33
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Защитник и капитан дортмундской «Боруссии» Лукаш Пищек поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1).

— Это была фантастическая победа! Мы знаем, что в Париже будет нелегко, но это хорошая отправная точка, — цитирует Пищека официальный сайт УЕФА. — Прежде всего, я горжусь тем, что сегодня снова сделали наши болельщики.

Ответный матч состоится 11 марта в Париже.

Боруссия Д — ПСЖ

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027120--dortmund-vs-paris/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




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