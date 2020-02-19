Защитник и капитан дортмундской «Боруссии» Лукаш Пищек поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:1).

— Это была фантастическая победа! Мы знаем, что в Париже будет нелегко, но это хорошая отправная точка, — цитирует Пищека официальный сайт УЕФА. — Прежде всего, я горжусь тем, что сегодня снова сделали наши болельщики.

Ответный матч состоится 11 марта в Париже.