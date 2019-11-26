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Фанаты «Зенита» не планируют акций в поддержку Дзюбы на матче с «Лионом»

15:55
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Как стало известно «СЭ», активные фанаты сине-бело-голубых пока не собираются как-то реагировать на происходящее вокруг форварда «Зенита» Артема Дзюбы. Напомним, что 31-летнего нападающего оскорбляли российские болельщики в ходе отборочной игры Евро-2020 с Сан-Марино, а затем ту же кричалку на выездной встрече «Спартака» с «Уралом» в РПЛ скандировали фанаты красно-белых.

Фанатский вираж оставит эту ситуацию без внимания на матче Лиги чемпионов с «Лионом», который пройдет в среду. При этом пока не ясно, планируются ли какие-то перфомансы, связанные с Дзюбой, на воскресной игре премьер-лиги со «Спартаком».

Зенит — Лион

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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