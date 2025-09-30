Футбол
30 сентября, 19:37

Фанаты устроили давку в Алма-Ате перед матчем «Кайрата» с «Реалом»

Алина Савинова

Перед матчем общего этапа Лиги чемпионов между «Кайратом» и «Реалом» возле Центрального стадиона в Алма-Ате возникла давка болельщиков, сообщает журналист El Mundo Абрахам Ромеро.

Журналист опубликовал в своих соцсетях несколько видео, на которых стюарды матча призывают фанатов не толкаться и пройти на другие входы. Как отмечает Ромеро, на игре ожидается около 30 тысяч болельщиков при вместимости стадиона в 23 тысячи зрителей.

Встреча начнется в 19.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Кайрат» — «Реал».

