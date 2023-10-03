Фанаты «Униона» растянули баннер с критикой УЕФА на матче против «Браги» в Лиге чемпионов

Болельщики берлинского «Униона» растянули баннер с критикой в адрес УЕФА в ходе матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Браги».

«Стадионные нормы УЕФА: вам плевать на спорт, вас интересуют только деньги», — сказано в тексте на баннере.

«Унион» проводит свои домашние матчи в Лиге чемпионов на Олимпийском стадионе в Берлине. Стадион Ан дер Альтен Фёрстерай, на котором клуб выступает в остальных турнирах, не подходит для матчей еврокубков по регламенту.