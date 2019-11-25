Фанаты «Реала» встретили Неймара криками: «Уезжай в «Барсу»!»

«ПСЖ» прибыл в Мадрид на матч группового турнира Лиги чемпионов против «Реала». Как сообщает Marca, в парижан встретили несколько поклоников испанского клуба, которые кричали нападающему Неймару: «Уезжай в «Барсу»!».

Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год, после чего перешел в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро. Прошедшим летом в СМИ регулярно появлялась информация о возвращении Неймара в «Барсу» или переходе в «Реал».

Матч «ПСЖ» — «Реал» состоится 26 ноября, начало — в 23.00 по московскому времени.