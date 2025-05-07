Фанаты «ПСЖ» устроили беспорядки перед матчем с «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Фанаты «ПСЖ» устроили беспорядки перед ответным полуфинальным матчем Лиги чемпионов с «Арсеналом», сообщает издание RMC Sport.

Как отмечает источник, болельщики выпускали петарды и дымовые шашки. Также сообщается о затрудненном движении перед входом на вираж стадиона «Парк-де-Пренс».

Игра стартовала в 22.00 по московскому времени. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» — «Арсенал».

Первая игра команд, которая прошла 29 апреля на стадионе «Эмирейтс», завершилась со счетом 1:0 в пользу «парижан».