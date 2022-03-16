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Сегодня, 01:07

Фанаты «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Атлетико» закидали Симеоне бокалами с пивом

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:1. В следующий раунд вышла испанская команда, так как в первой игре была зафиксирована ничья (1:1).

После поражения болельщики стали бросать в главного тренера мадридцев Диего Симеоне с трибун стадиона «Олд Траффорд» бокалы с напитками. Аргентинец невозмутимо прошел в подтрибунное помещение.

Соперник «Атлетико» по 1/4 финала определится по итогам жеребьевки.

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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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