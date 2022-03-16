Фанаты «Манчестер Юнайтед» после поражения от «Атлетико» закидали Симеоне бокалами с пивом

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов — 0:1. В следующий раунд вышла испанская команда, так как в первой игре была зафиксирована ничья (1:1).

После поражения болельщики стали бросать в главного тренера мадридцев Диего Симеоне с трибун стадиона «Олд Траффорд» бокалы с напитками. Аргентинец невозмутимо прошел в подтрибунное помещение.

Соперник «Атлетико» по 1/4 финала определится по итогам жеребьевки.