Болельщики "Ливерпуля" выпустили фейерверк у отеля Hilton, где поселилась "Барселона" перед ответным матчем полуфинала Лиги чемпионов. Встреча пройдет в Англии сегодня, 7 мая, начало – в 22.00 (мск).

Фанаты английской команды хотели таким образом помешать каталонцам подготовиться к ответной игре. По информации Daily Mirror, некоторые болельщики при запуске фейерверка кричали: "Проснитесь, мистер Месси".

Первая игра между "Ливерпулем" и "Барселоной" прошла в Испании и закончилась со счетом 3:0 в пользу каталонцев.

"Ливерпуль" – "Барселона": Лига чемпионов, 1/2 финала, 7 мая 2019, онлайн-трансляция матча – в 22.00 (мск)