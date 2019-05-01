Болельщики "Ливерпуля" толкнули китайского туриста в фонтан в Испании перед первым матчем полуфинала Лиги чемпионов против "Барселоны". Об этом в своем Твиттере сообщает Ofnews.

Встреча "Ливерпуль" – "Барселона" пройдет сегодня, 1 мая, начало – в 22.00 (мск). Игра пройдет на стадионе "Камп Ноу".

Английская быдлятина в своём репертуаре - фанаты Ливерпуля бросили в барселонский фонтан мимо проходящего китайского туриста. pic.twitter.com/1FfQeJSLki – Ofnews (@okolofnews) 1 мая 2019 г.

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