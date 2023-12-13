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Сегодня, 23:28

Фанаты «Црвены Звезды» спели «Катюшу» во время матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Фанаты «Црвены Звезды».
Фото Reuters

Болельщики «Црвены Звезды» во время домашнего матча заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:3) пели песню «Катюша».

«Црвена Звезда» не одержала ни одной победы (1 ничья и 5 поражений) в группе G и с одним очков заняла четвертое место. Команда завершила свое выступление в текущем сезоне еврокубков.

«Манчестер Сити» с 18 очками занял первое место в группе G, а «Лейпциг» (12 очков) стал вторым.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Црвена Звезда
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