Фанаты «Црвены Звезды» спели «Катюшу» во время матча с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Болельщики «Црвены Звезды» во время домашнего матча заключительного тура группового турнира Лиги чемпионов против «Манчестер Сити» (2:3) пели песню «Катюша».

«Црвена Звезда» не одержала ни одной победы (1 ничья и 5 поражений) в группе G и с одним очков заняла четвертое место. Команда завершила свое выступление в текущем сезоне еврокубков.

«Манчестер Сити» с 18 очками занял первое место в группе G, а «Лейпциг» (12 очков) стал вторым.