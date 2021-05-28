Фанаты «Челси» и «Манчестер Сити» устроили драку перед финалом Лиги чемпионов

28 мая фанаты «Челси» и «Манчестер Сити» подрались в Порту (Португалия) на берегу реки Дуэро перед матчем финала Лиги чемпионов, сообщает Daily Mirror. Стычка произошла из-за брошенного в сторону одного из болельщиков стакана с напитком.

По информации источника, португальские полицейские быстро смогли погасить конфликт, так как находились в непосредственной близости.

Матч финала ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Челси» пройдет 29 мая в Порту, начало встречи — в 22.00 (мск).