Фанаты «Челси» и «Манчестер Сити» устроили драку перед финалом Лиги чемпионов
28 мая фанаты «Челси» и «Манчестер Сити» подрались в Порту (Португалия) на берегу реки Дуэро перед матчем финала Лиги чемпионов, сообщает Daily Mirror. Стычка произошла из-за брошенного в сторону одного из болельщиков стакана с напитком.
По информации источника, португальские полицейские быстро смогли погасить конфликт, так как находились в непосредственной близости.
Матч финала ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Челси» пройдет 29 мая в Порту, начало встречи — в 22.00 (мск).
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Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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