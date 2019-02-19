"Фанаты будут против нас, но такая атмосфера мотивирует". Левандовски - о матче с "Ливерпулем"

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля" заявил, что его будет мотивировать атмосфера на домашнем стадионе мерсисайдцев.
- Знаю, что болельщики будут настроены против нас, но лично меня такая атмосфера мотивирует. Игра становится более особенной для меня, - приводит слова Левандовски официальный Твиттер Лиги чемпионов.
👀 53 goals in 78 #UCL games...– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 19 февраля 2019 г.
⚽️ Will Robert Lewandowski make headlines at Anfield? #LewandGOALski @FCBayern pic.twitter.com/hfHdErrRJ0
Ответный матч между "Баварией" и "Ливерпулем" пройдет 13 марта в Мюнхене.
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