Фанаты «Боруссии» устроили мощное файер-шоу во время финала Лиги чемпионов против «Реала»

Фанаты дортмундской «Боруссии» зажгли файеры на трибунах во время финального матча Лиги чемпионов против «Реала».

Встреча проходит на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия). К 64-й минуте команды не открыли счет в матче.

Перед началом игры болельщики «Боруссии» разместили на трибуне большое полотно, на котором изображена королевская корона.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов «Боруссия» — «Реал».