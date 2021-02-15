Фанаты «Барселоны» скандировали оскорбления в адрес президента «ПСЖ»
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прилетел вместе с командой в Испанию, где парижанам предстоит провести первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», сообщает L'Equipe.
Французскую команду встретили испанские болельщики. Особенно грубым оскорблениям подвергся президент французского клуба.
«Трусливый вор. Руки прочь от Месси», — самое приличное, что кричали ему фанаты.
«Барселона» и «ПСЖ» проведут первый матч во вторник, 16 февраля. Ответный матч пройдет 10 марта.
Нападающий парижан Неймар поддерживает общение с Месси, стараясь уговорить его на переход в «ПСЖ» по окончании срока действия контракта с каталонским клубом.
Напомним, соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до 30 июня текущего года. На аргентинского форварда также претендует «Манчестер Сити».
Ранее стало известно о том, что Месси хочет подать в суд на «Барселону» из-за раскрытия зарплаты, а также намерен покинуть клуб после обнародования данной информации.
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