Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Фанаты «Барселоны» скандировали оскорбления в адрес президента «ПСЖ»

19:57
Теги:

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прилетел вместе с командой в Испанию, где парижанам предстоит провести первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны», сообщает L'Equipe.

Французскую команду встретили испанские болельщики. Особенно грубым оскорблениям подвергся президент французского клуба.

«Трусливый вор. Руки прочь от Месси», — самое приличное, что кричали ему фанаты.

«Барселона» и «ПСЖ» проведут первый матч во вторник, 16 февраля. Ответный матч пройдет 10 марта.

Нападающий парижан Неймар поддерживает общение с Месси, стараясь уговорить его на переход в «ПСЖ» по окончании срока действия контракта с каталонским клубом.

Напомним, соглашение Месси с «Барселоной» рассчитано до 30 июня текущего года. На аргентинского форварда также претендует «Манчестер Сити».

Ранее стало известно о том, что Месси хочет подать в суд на «Барселону» из-за раскрытия зарплаты, а также намерен покинуть клуб после обнародования данной информации.

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир