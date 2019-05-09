Фанаты "Барселоны" недовольны фотографией веселого Ракитича после вылета из Лиги чемпионов

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич посетил ярмарку в Севилье после поражения от "Ливерпуля" в 1/2 финала Лиги чемпионов (0:4). Команде был предоставлен двухдневный отдых. Сын бывшего президента "Севильи" Хосе Марии дель Нидо опубликовал совместное фото с Ракитичем, но был вынужден удалить снимок из-за резкой критики хавбека фанатами "Барсы".
"Барселона" проиграла "Ливерпулю" по сумме двух встреч (3:0, 0:4).
Mientras tanto, #Rakitic ...– Miguel Serrano 🇪🇸 (@MiguelSerranoTV) 8 мая 2019 г.
😬 Los tiene “cuadraos”! 🤦🏼♂️ pic.twitter.com/Hk4HuKPYix
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