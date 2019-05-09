Фанаты "Барселоны" недовольны фотографией веселого Ракитича после вылета из Лиги чемпионов

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич посетил ярмарку в Севилье после поражения от "Ливерпуля" в 1/2 финала Лиги чемпионов (0:4). Команде был предоставлен двухдневный отдых. Сын бывшего президента "Севильи" Хосе Марии дель Нидо опубликовал совместное фото с Ракитичем, но был вынужден удалить снимок из-за резкой критики хавбека фанатами "Барсы".

"Барселона" проиграла "Ливерпулю" по сумме двух встреч (3:0, 0:4).