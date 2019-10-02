Фанаты «Аякса» зажгли в центре Валенсии. В прямом смысле слова
22:40
В матче группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» принимает «Аякс». На игру в Испании приехало большое количество болельщиков из Голландии.
Перед матчем они прошли маршем по улицам Валенсии и разожгли несколько файеров, задымив одну из площадей испанского города.
We hebben deze ook nog: Aaaaaaajax Amsterdam! ??? #valaja #ajax pic.twitter.com/e1f0MesWJg— Ajax Life (@ajaxlife) October 2, 2019
Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур