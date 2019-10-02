Фанаты «Аякса» зажгли в центре Валенсии. В прямом смысле слова

В матче группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» принимает «Аякс». На игру в Испании приехало большое количество болельщиков из Голландии.

Перед матчем они прошли маршем по улицам Валенсии и разожгли несколько файеров, задымив одну из площадей испанского города.

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