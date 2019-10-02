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Фанаты «Аякса» зажгли в центре Валенсии. В прямом смысле слова

22:40
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В матче группового этапа Лиги чемпионов «Валенсия» принимает «Аякс». На игру в Испании приехало большое количество болельщиков из Голландии.

Перед матчем они прошли маршем по улицам Валенсии и разожгли несколько файеров, задымив одну из площадей испанского города.

Лига чемпионов: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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