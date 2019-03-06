Фанат поставил 1000 евро на то, что "Реал" будет проигрывать "Аяксу" 0:2 к 25-й минуте. И выиграл!

Испанский пользователь Твиттера Tamiroff_ выиграл крупную сумму денег на ход ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов "Аякс" - "Реал". Накануне матча он написал, что поставил 1000 евро на то, что "Реал" будет проигрывать 0:2 к 25-й минуте.

Амстердамский клуб забил два мяча к 18-й минуте, а мадридцы так и не смогли отыграться к 25-й.

Какую сумму денег болельщик заработал, он не уточнил, но в восторженном твите написал, что он выиграл целое состояние.

Напомним, что "Реал" уступил дома 1:4 и вылетел из Лиги чемпионов.