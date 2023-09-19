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Сегодня, 16:44

Фанат «Ньюкасла» получил ножевое ранение перед матчем с «Миланом» в Лиге чемпионов

Руслан Минаев
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Болельщик «Ньюкасла» подвергся нападению в Милане, где клуб сыграет первый матч группового турнира Лиги чемпионов против «Милана».

По данным Daily Mail, 58-летний Эдди Маккей прогуливался с сыном и другом в то время, как на него напала группа из 7-8 человек. После ранения фанат был доставлен в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

«Ньюкасл» выразил обеспокоенность инцидентов и пообещал разобраться во всех обстоятельствах нападения.

Матч «Милан» — «Ньюкасл» пройдет 19 сентября. Начало — в 19.45 мск.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Милан
ФК Ньюкасл Юнайтед
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