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Фабио Капелло выделил игру Дзюбы в матче «Зенит» — «Лацио»

4 ноября 2020, 23:32
Фабио Капелло. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Фабио Капелло. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с «СЭ» прокомментировал ничейный результат в матче Лиги чемпионов «Зенит» — «Лацио» (1:1).

— «Зенит» провел хороший матч, — заявил «СЭ» Капелло. — Забили отличный гол, были близки к победе. Но затем допустили ошибку, и «Лацио» сравнял счет.

Но я бы хотел отметить Артема Дзюбу — он был очень важен для команды в этой встрече. Он сделал очень важный ассист. Когда Дзюба находится в штрафной — это реально опасно. (Севастиан Терлецкий)

Зенит — Лацио

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