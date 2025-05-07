Капелло: «Этот великий полуфинал подарил нам уникальные эмоции»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал победу «Интера» над «Барселоной» (4:3 д. в.) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Непредсказуемая игра. Немыслимая. Этот великий полуфинал подарил нам уникальные эмоции», — цитирует пресс-служба УЕФА Капелло.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с победителем второго полуфинала «ПСЖ» — «Арсенал» (первый матч — 1:0).