Фабио Капелло: "Будет забавно видеть, как обе мадридские команды вылетят из Лиги чемпионов"

Известный итальянский тренер Фабио Капелло хочет, чтобы вслед за "Реалом" из Лиги чемпионов вылетел "Атлетико". "Реал" уступил в 1/8 финала "Аяксу", а "Атлетико" в первом матче дома обыграл "Ювентус" со счетом 2:0.

– Будет забавно увидеть, как две мадридские команды вылетят в том сезоне, когда именно в Мадриде пройдет финал Лиги чемпионов, – цитирует Sky Sports Капелло. – Думаю, что игра с "Атлетико" хорошо мотивирует Роналду. "Ювентус" должен доказать, что он способен переворачивать матчи.