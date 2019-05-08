Известный итальянский специалист Фабио Капелло раскритиковал подход "Барселоны" к ответному матчу 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Каталонцы уступили со счетом 0:4 после домашней победы 3:0.

– Было немного самонадеянно выпускать такой состав, – цитирует Sky Italia Капелло. – Думаю, что Коутинью не должен был играть. У него нулевой результат в выездных матчах.

Хочу отметить четвертый гол "Ливерпуля". Он нереальный. Это произведение искусства по своей дальновидности и проницательности. И они не могли его не исполнить. "Ливерпуль" взорвался от радости. Мадрид тоже ликует. Вряд ли кто-то там хочет, чтобы "Барселона" победила в Лиге чемпионов на мадридской земле.