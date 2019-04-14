Фабио Капелло: "Барселона" и "Ювентус" – фавориты ЛЧ. "Ман Сити" слишком уставший"

Бывший главный тренер сборной России и "Реала" Фабио Капелло назвал "Барселону" и "Ювентус" главными фаворитами трофея текущего сезона Лиги чемпионов, информирует Football Italia.

72-летний итальянский специалист считает, что игроки "Манчестер Сити" слишком устали. Такой вывод Капелло сделал после первого матча четвертьфинала ЛЧ против "Тоттенхэма" (0:1).

– "Барселона" – один из фаворитов на победу в Лиге чемпионов, и у нее есть для этого все.

Мне нравятся, как они играют под руководством Эрнесто Вальверде. Скучно смотреть их матчи? Только сильнейшая команда не всегда выигрывает трофей.

С приходом Криштиану Роналду "Ювентус" также стал одним из фаворитов. Их психология стала сильнее, и вы сами видите, как сильно они хотят выиграть кубок ЛЧ.

В начале сезона я назвал "Манчестер Сити" фаворитом ЛЧ, но мне не понравилось, как они проиграли" Тоттенхэму ". Они выглядят очень уставшими, – приводит слова Капелло Football Italia.

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