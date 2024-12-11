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11 декабря, 23:53

Каннаваро: «Может, с этим новым форматом «Реал» не пройдет далеко в Лиге чемпионов»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Реала» Фабио Каннаваро оценил перспективы мадридской команды в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

«У «Реала» Лига чемпионов в ДНК, но с этим новым форматом... кто знает. Может быть, этот сезон будет одним из тех, в которых они не пройдут далеко», — приводит Madrid Universal слова Каннаваро.

По итогам шести туров «Реал» с 9 очками занимает 18-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов.

«Сливочные» являются рекордсменом по числу побед в ЛЧ. На счету команды 15 титулов. Последний раз «Реал» выигрывал турнир в сезоне-2023/24.

Фабио Каннаваро
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Лига чемпионов УЕФА
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