Фабинью признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Лейпциг»
01:38
Лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лейпциг» (2:0) был признан полузащитник «красных» Фабинью, сообщает сайт УЕФА 11 марта.
В первом матче английский клуб также победил 2:0. Соперник по 1/4 финала станет известен после жеребьевки.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029485--liverpool-vs-leipzig/
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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