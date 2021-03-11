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Фабинью признан лучшим игроком матча «Ливерпуль» — «Лейпциг»

01:38
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Лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лейпциг» (2:0) был признан полузащитник «красных» Фабинью, сообщает сайт УЕФА 11 марта.

В первом матче английский клуб также победил 2:0. Соперник по 1/4 финала станет известен после жеребьевки.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029485--liverpool-vs-leipzig/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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