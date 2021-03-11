Лучшим игроком матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лейпциг» (2:0) был признан полузащитник «красных» Фабинью, сообщает сайт УЕФА 11 марта.

В первом матче английский клуб также победил 2:0. Соперник по 1/4 финала станет известен после жеребьевки.