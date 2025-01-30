Бредлоу: «У «Штутгарта» были большие надежды на выход в стыки, и сейчас мы разочарованы»

Вратарь «Штутгарта» Фабиан Бредлоу прокомментировал поражение от «ПСЖ» (1:4) в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«ПСЖ» сегодня был лучше, он заслужил победу. У нас были большие надежды на выход в стыковые матчи, и сейчас мы, конечно, разочарованы», — цитирует пресс-служба УЕФА Бредлоу.

«ПСЖ» набрал 13 очков и занял 15-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов. Парижская команда вышла в стыковой раунд турнира. «Штутгарт» с 10 очками финишировал 26-м и вылетел из Лиги чемпионов.