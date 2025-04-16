Конса: «Не думаю, что мы могли бы выжать больше в ответном матче с «ПСЖ»

Защитник «Астон Виллы» Эзри Конса прокомментировал поражение от «ПСЖ» по сумме двух матчей в 1/4 финала Лиги чемпионов. Английская команда во вторник, 15 апреля, одержала победу 3:2 (первый матч — 1:3).

«Я очень горжусь ребятами и тем, что мы сделали. Мы проявили характер, верили, сражались, чтобы сделать этот камбэк. Мы выиграли ответный матч, но этого не хватило. В перерыве мы почувствовали, что нам нечего терять. Мы хотели выйти и доказать, что мы можем. У нас были моменты. Думаю, я реализовал самый трудный. Не думаю, что мы могли бы выжать больше», — цитирует пресс-служба УЕФА Консу.

В полуфинале Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с победителем пары «Реал» — «Арсенал» (первый матч выиграла английская команда — 3:0).