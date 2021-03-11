Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев в своем Instagram высказал свое мнение по поводу ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионом «Ливерпуль» — «Лейпциг» (2:0). По словам российского специалиста, ему эта встреча была интересна по двум причинам.

«Вчера смотрел «Ливерпуль» — «Лейпциг». Как и все, наверное. По двум причинам, — написал Евсеев в Instagarm. — Во-первых, в этой паре еще не было ничего известно. Счет был не разгромным, а обе встречи пришлось играть на нейтральном поле. Второе: Нагельсманн. Было интересно смотреть, как он противодействует Клоппу. «Ливерпуль» в Англии выступает неудачно, хотя я бы не сказал, что в игре команды есть проблемы. Матч с «Лейпцигом» это и доказал.

Нагельсманн это, прежде всего, тактика. Он любит менять схему, структуру игры в зависимости от счета. Вчера «Лейпциг» начинал 3-4-3, а во втором тайме играл уже в 4 защитника, некоторые игроки поменяли свои амплуа. При счете 0:0 тренер искал, где и как можно создать проблемы для «Ливерпуля».

Не нашел, если говорить о голах. Не было последнего паса, «Ливерпуль» здорово играл в давление, особенно в начале матча: прессинг, контрпрессинг. «Лейпциг» потерялся в самом важном компоненте игры — в переходных фазах. Хотя в обороне немецкая команда играла хорошо. Пока не начала все силы отдавать на атаку, а в обороне появились свободные зоны.

Первый гол — классика. Средняя передача, скидка и дальше атака веером. «Ливерпуль» атаковал лицом к воротам, было пространство, правильные открывания по горизонтали, по вертикали. Подключение Салаха и классический гол «Ливерпуля». Дальше Клопп играл по счету.

Сам выход «Ливерпуля» в четвертьфинал закономерен. Более опытная команда пошла дальше. Но за работой Нагельсманна смотреть было интересно».