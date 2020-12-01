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Евсеев надеется, что «Локомотив» «согреет голами» в матче с «Зальцбургом»

18:25
Вадим Евсеев и Юрий Семин. Фото Александр Вильф, -
Вадим Евсеев и Юрий Семин. Фото Александр Вильф, -
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Бывший защитник «Локомотива» Вадим Евсеев перед матчем железнодорожников против «Зальцбурга» в Лиге чемпионов вспомнил о том, как ему доводилось играть в тяжелых погодных условиях.

По словам Евсеева, в холод и снег было особенно интересно тренироваться, а от обморожений спасали растирки, а затем — термостельки. Он отметил, что после подобных занятий настроение всегда было хорошим.

«Играли и в сложных условиях, при -15. Сейчас таких холодов не видел. Погода позволяет и в декабре играть, чего раньше не было. Тренеру при минусовых температурах холоднее, спасает термобелье. А вот зрителей жалко. Согревает их на трибуне любовь к футболу да народные методы. Надеюсь, сегодня «Локомотив» согреет голами», — подытожил Евсеев в Instagram.

Матч «Локомотив» — «Атлетико» состоится сегодня, начало — в 20.55 по московскому времени.

Трансляция матча «Локомотив» — «Зальцбург»

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