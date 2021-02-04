Европейские лиги обсудят изменения в формате Лиги чемпионов 5 февраля

Представители ведущих европейских футбольных лиг в пятницу, 5 февраля в онлайн-режиме обсудят изменения в формате Лиги чемпионов, сообщает Telegraph.

Число участников ЛЧ может увеличиться с 32 до 36, при этом групповую стадию могут отменить. Ожидается, что каждый клуб сыграет по 10 матчей с различными соперниками (по 5 дома и на выезде), после чего будет сформирована турнирная таблица. Первые восемь клубов выйдут в 1/8 финала напрямую, остальные восемь мест разыграют команды, занявшие места с девятого по 24-е.

Предполагается, что в Лигу чемпионов могут попасть более четырех клубов от одной страны. Изменения в формате ЛЧ могут вступить в силу в 2024 году.