Еврокубки могут возобновиться в начале августа

Возобновление розыгрышей Лиги Европы и Лиги чемпионов намечено на начало августа, сообщает Sky Sport Italia. Предполагается, что рестарт Лиги Европы состоится 2-3 августа, Лиги чемпионов — 7-8 августа. Матчи будут проходить каждые три дня.

На данный момент сыграно 4 из восьми ответных матчей 1/8 финала турнира. Ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов пройдет 29 августа.

По данным на 19 апреля, в мире зарегистрированы 2 317 759 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 159 510 летальных исходов из-за осложнений после заражения вирусом, 592 319 человек выздоровели за время пандемии.