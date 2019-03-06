Евгений Левченко: "Как сказать на испанском: "спасибо, Рамос?"

Бывший полузащитник "Сатурна" и сборной Украины Евгений Левченко - о победе "Аякса" над "Реалом" (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Этот матч из-за дисквалификации пропустил защитник "Реала" Серхио Рамос. Ранее он признался, что специально получил желтую карточку, чтобы сыграть в 1/4 финала. В итоге он был дисквалифицирован на две игры.

- Как сказать на испанском: "спасибо, Рамос?", - написал Левченко в своем Твиттере. – О чем он сейчас думает?

Hoe zeg je in t Spaans “Ramos bedankt?” 😂🙈 – Levchenko Evgeniy (@elevchenko) 5 марта 2019 г.

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