08:01 | Футбол — Лига чемпионов

Евгений Левченко: "Как сказать на испанском: "спасибо, Рамос?"

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Бывший полузащитник "Сатурна" и сборной Украины Евгений Левченко - о победе "Аякса" над "Реалом" (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Этот матч из-за дисквалификации пропустил защитник "Реала" Серхио Рамос. Ранее он признался, что специально получил желтую карточку, чтобы сыграть в 1/4 финала. В итоге он был дисквалифицирован на две игры.

- Как сказать на испанском: "спасибо, Рамос?", - написал Левченко в своем Твиттере. – О чем он сейчас думает?

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Реал - Аякс

 

 

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https://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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