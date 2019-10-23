Евгений Коноплянка: «Этот судья достает нас везде, особенно меня»

Полузащитник «Шахтера» Евгений Коноплянка недоволен судейством испанца Матеу Лаоса в матче Лиги чемпионов с загребским «Динамо» (2:2).

— Хочется сделать комплименты загребскому «Динамо». Очень серьезная команды, мы это увидели. Мы были готовы к ним, но не к некоторым судейским моментам. Это выбивало нас из игры. Маленькие моменты, но они влияли на игру. Хочу поздравить загребское «Динамо» с ничейным результатом. Результат закономерный, — цитирует Коноплянку Tribuna.com. — Гол? Не зря же я с Марлосом в одной комнате живу. Увидел, когда он без опеки, мяч под ногой. Надо было вбегать в зону, открываться, знал, что он отдаст. Пенальти? Сталкивался с Лаосом 10 раз на футбольном поле. 9 матчей были такими. Был момент, когда на мне фолили сзади, соперник делал это много раз, можно было посадить на карточку. А Лаос дал им провести контратаку, если бы забили, что мне делать было бы. Поговорил с Лаосом, потом он пару свистков нам дал. Для меня это не пенальти. Мяч не летел в сторону игрока. Он мешал вратарю. Посмотрите, где был мяч, но этот судья достает везде нас, особенно меня.