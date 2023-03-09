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Бушманов: «У «ПСЖ» в матче с «Баварией» был набор игроков высокого класса, но не было команды»

Бушманов поделился впечатлениями от матча Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» и сборной России Евгений Бушманов поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между немецкой «Баварией» и французским «ПСЖ».

«На самом деле, «Бавария» показала более качественный футбол — что в первом матче, что во втором. Она была больше командой. У «ПСЖ» в этих матчах почему-то был набор отдельных игроков очень высокого класса, но я не увидел команды. За счет этого «Бавария» и прошла дальше», — приводит слова Бушманова «Газета.Ru».

«Бавария» одержала победу над «ПСЖ» в ответном матче со счетом 2:0, забитыми мячами в составе немецкой команды отметились Эрик Шупо-Мотинг и Серж Гнабри. Первая игра закончилась победой мюнхенцев 1:0.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/09/19924021.shtml
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