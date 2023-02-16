Эурснес — о награде лучшего игрока встречи: «Я провел не лучший свой матч»

Полузащитник «Бенфики» Фредрик Эурснес прокомментировал победу над «Брюгге» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он был признан лучшим игроком встречи.

«Мы провели хороший матч, добились нужного результата, но впереди еще одна игра. Нужно постараться и выложиться на все сто. «Брюгге» очень хорошо играл в первом тайме, особенно в начале тайма. Мы должны были действовать агрессивно и прибавили после 25 минут. Нам удался хороший второй тайм.

Я очень доволен своей наградой, это всегда большая честь, хотя я чувствовал, что провел не лучший свой матч, но я счастлив, что смог помочь команде", — приводит официальный сайт УЕФА слова Эурснеса.

Ответная игра состоится в Португалии 7 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.