Эудар Менди из «Челси» признан лучшим вратарем сезона по версии УЕФА

Вратарь «Челси» Эудар Менди получил приз лучшему вратарю сезона-2020/21 по версии УЕФА.

В прошлом сезоне сенегалец вместе с лондонским клубом выиграл Лигу чемпионов и занял 4-е место в чемпионате Англии.

? Edouard Mendy is #UCL Goalkeeper of the Season after recording 9 clean sheets in 12 matches! ???#UEFAawards | #UCLdraw | @ChelseaFC pic.twitter.com/1KE2RgTE8a — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

Шорт-лист игроков составляло жюри, в которое вошли тренеры 48 клубов, выступавших на групповом этапе Лиги Европы в прошлом сезоне, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранные Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России голосовал «СЭ».

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