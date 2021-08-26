Эудар Менди из «Челси» признан лучшим вратарем сезона по версии УЕФА
19:30
Вратарь «Челси» Эудар Менди получил приз лучшему вратарю сезона-2020/21 по версии УЕФА.
В прошлом сезоне сенегалец вместе с лондонским клубом выиграл Лигу чемпионов и занял 4-е место в чемпионате Англии.
Шорт-лист игроков составляло жюри, в которое вошли тренеры 48 клубов, выступавших на групповом этапе Лиги Европы в прошлом сезоне, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, выбранные Ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM). От России голосовал «СЭ».
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