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«Эту победу подарили сопернику сами». Мусаев — о поражении от «Севильи»

01:29
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча 3-го тура Лиги чемпионов против «Севильи» (2:3).

— Мы эту победу подарили сопернику сами, — сказал Мусаев в эфире телеканала «Матч ТВ». — Я готов признавать поражения, но для меня очень сложно, когда в сложный момент мы просто отдали второй гол. Если мы хотим побеждать, выигрывать титулы, мы не должны терпеть такие поражения. Слишком много было ошибок в простых ситуациях, нельзя было отдавать контроль во втором тайме, нужно было пытаться забить третий мяч. Эти ньюансы лишили нас трех очков.

— Ваша замена в первом тайме при счете 2:0 — объясните ее.

— Видно было, что Леон Сабуа задохнулся, вся острота соперника шла с правого фланга, Навас был активен. Они не справлялись, поэтому мы были вынуждены сделать замену уже в первом тайме.

— Вы меняли формацию после того, как Навас был удален?

— Нет, зачем нам менять формацию. Нам не нужно было обороняться, нужно было забирать мяч и пытаться забить третий гол, ни в коем случае не играть на удержание — это была главная ошибка.

— Это больше психологическое поражение или футбольного характера?

— Думаю, что все вместе.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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