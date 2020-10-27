«Это только подстегивает». Живоглядов прокомментировал разговоры о том, что «Локо не выйдет из группы Лиги чемионов

Защитник «Локомотива»? Дмитрий Живоглядов прокомментировал разговоры о том, что у «железнодорожников» нет шансов выйти из группы Лиги чемпионов.

— Да, таких разговоров сейчас немало! — приводит слова Живоглядова официальный сайт клуба. — Что ж, это только подстегивает. Я бы даже сказал, что это лучше, чем все бы говорили «Ах, такая слабая группа — «Локо» точно должен выйти». Вот в таком случае давила бы дополнительная ответственность и невозможность подвести болельщиков. А сейчас... Нельзя сомневаться в команде до начала турнира. Все покажет игра. В чемпионате России нас тоже все списали, а сейчас мы недалеко от первого места.

— Все говорят, что «Локомотив» не сможет ничего сделать с «Атлетико», но испанцы, например, теряли очки в матче против «Уэски».

— «Атлетико» — одна из сильнейших команд Европы, которая из года в год доказывает это результатами. Просто футбол стал непредсказуемым. Более слабые команды могут отнять очки, но дистанция расставляет всех на свои места.