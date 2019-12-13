Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Андрей Тихонов отметил, что в российском чемпионате команды играют в футбол, который серьезно отличается от того, в который играют европейские команды.

— Я считаю, что это провал, — цитирует РБК Тихонова. — Это катастрофой назвать нельзя, но это провал нашего футбола. Можно сказать, что, допустим, «Локомотиву» попался «Байер» и «Ювентус». «Зенит» мог спокойно из этой группы выходить. Я уже не говорю про группы с ЦСКА. Очень неудачный год.

Давайте возьмем статистику. Мы доходили до полуфинала кубка УЕФА, то четверть-финала Лиги чемпионов, «Зенит» выиграл кубок УЕФА до перехода на «осень-весна». Если статистика говорит об обратном, то это повод задуматься. Мы летом отдыхаем. Хотим соответствовать Европе, но месяц летом не играем в футбол. Я уже не говорю о том, что происходит во второй лиге, в первой лиге, откуда должны футболисты браться. Это очень глобальный вопрос, нужно подумать об этом.

Ни одна из шести российских команд, стартовавших в евросезоне-2019/20, не смогла пробиться в плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов.