Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

— «Лацио» играет в три центральных защитника. Не думали ли вы отзеркалить схему и тоже перейти на три центральных. Рассматривали ли такой вариант на «Боруссию»?

— В прошлом сезоне мы использовали схему с тремя центральными защитниками, так как у нас был определенный набор футболистов. Сейчас это стало сложнее из-за индивидуальных возможностей игроков. Это возможно, но сложно. Принимая во внимание то, какими качествами обладают наши игроки, мне кажется это очень маловероятным. (Гоша Чернов)