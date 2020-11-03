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«Это очень маловероятно». Семак — о переходе на схему с тремя защитниками

12:43
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лацио».

— «Лацио» играет в три центральных защитника. Не думали ли вы отзеркалить схему и тоже перейти на три центральных. Рассматривали ли такой вариант на «Боруссию»?

— В прошлом сезоне мы использовали схему с тремя центральными защитниками, так как у нас был определенный набор футболистов. Сейчас это стало сложнее из-за индивидуальных возможностей игроков. Это возможно, но сложно. Принимая во внимание то, какими качествами обладают наши игроки, мне кажется это очень маловероятным. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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