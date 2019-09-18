Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Это не то начало, которого бы нам хотелось». Милнер — о поражении «Ливерпуля» от «Наполи» в Лиге чемпионов

12:11
Теги:

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер в своем Twitter после поражения его команды от «Наполи» (0:2) в 1 туре Лиги чемпионов выразил мнение, что впереди у команды еще 5 матчей в группе E.

— Это не то начало, которого бы мы нам хотелось, но в группе нам еще предстоит долгий путь, — написал Милнер.

Лига чемпионов: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Опрос

проголосовало: 2501
Все опросы
Как закончится матч 1-го тура Лиги чемпионов «Байер» — «Локомотив»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир