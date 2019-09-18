«Это не то начало, которого бы нам хотелось». Милнер — о поражении «Ливерпуля» от «Наполи» в Лиге чемпионов
12:11
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер в своем Twitter после поражения его команды от «Наполи» (0:2) в 1 туре Лиги чемпионов выразил мнение, что впереди у команды еще 5 матчей в группе E.
— Это не то начало, которого бы мы нам хотелось, но в группе нам еще предстоит долгий путь, — написал Милнер.
Not the start we wanted — but there's a long way to go in the group #YNWA pic.twitter.com/YEB8CKezBd— James Milner (@JamesMilner) September 18, 2019
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