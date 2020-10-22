Полузащитник «Зальцбурга» Доминик Собослои подвел итоги матча 1-го тура Лиги чемпионов против «Локомотива» (2:2).

— Я очень доволен своим голом, но также разочарован результатом, — приводит слова Собослои официальный сайт УЕФА. — Я думал, что мы сможем сохранить счет 2:1 или сделать его 3:2, если бы Дака убрал вратаря, но он уже забил для нас несколько важных голов. На этот раз этого просто не произошло.

Теперь нам нужно сконцентрироваться на следующей игре бундеслиги, затем мы поедем на матч с «Атлетико». Нам нужно будет показать, что мы можем быть лучше, потому что сегодня это не то, чего мы хотели.