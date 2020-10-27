Полузащитник «Аякса» Дэйли Блинд перед матчем Лиги чемпионов против «Аталанты» рассказала о своем состоянии после возвращения в футбол после проблем с сердцем. В конце декабря прошлого года после одного из матчей Лиги чемпионов у голландца было выявлено воспаление сердечной мышцы — миокардит.

— Чувствую себя хорошо, я стал сильнее, — цитирует пресс-служба УЕФА Блинда. — Рад снова быть здесь. Это не пустяк, надо пережить это психологически. Думаю, отчасти это стало следствием дел в клубе и на домашнем фронте. Сейчас у меня положительная тенденция: хорошо чувствую себя и физически, и психологически.