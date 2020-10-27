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«Это не пустяк, надо пережить это психологически». Блинд — о возвращении в футбол после проблем с сердцем

07:08
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Полузащитник «Аякса» Дэйли Блинд перед матчем Лиги чемпионов против «Аталанты» рассказала о своем состоянии после возвращения в футбол после проблем с сердцем. В конце декабря прошлого года после одного из матчей Лиги чемпионов у голландца было выявлено воспаление сердечной мышцы — миокардит.

— Чувствую себя хорошо, я стал сильнее, — цитирует пресс-служба УЕФА Блинда. — Рад снова быть здесь. Это не пустяк, надо пережить это психологически. Думаю, отчасти это стало следствием дел в клубе и на домашнем фронте. Сейчас у меня положительная тенденция: хорошо чувствую себя и физически, и психологически.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029405--atalanta-vs-ajax/

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