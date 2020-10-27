Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после поражения от «Баварии» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:2) прокомментировал игру.

— «Локомотив» удачно находил пространство за спинами защитников «Баварии», пользуясь тем, что они располагаются слишком высоко. Это была часть плана или такие моменты возникали ситуативно?

— Видите, вот там, в центре поля, есть баннер с надписью Respect — «уважение». Так вот, это не мой стиль — говорить, что хорошо подготовили команду, что какой хороший у нас был план и так далее. Я уважаю соперника. Какие у вас есть впечатления, так и напишите. Поздравляю соперника с тремя очками. (Дмитрий Гирин)

После двух сыгранных матчей у «Баварии» шесть очков и первое место в группе, «Локомотив» с одним баллом — на второй позиции.