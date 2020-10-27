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«Это не мой стиль — говорить, какой хороший у нас был план». Николич — об игре с «Баварией»

23:44
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич после поражения от «Баварии» в матче группового турнира Лиги чемпионов (1:2) прокомментировал игру.

— «Локомотив» удачно находил пространство за спинами защитников «Баварии», пользуясь тем, что они располагаются слишком высоко. Это была часть плана или такие моменты возникали ситуативно?

— Видите, вот там, в центре поля, есть баннер с надписью Respect — «уважение». Так вот, это не мой стиль — говорить, что хорошо подготовили команду, что какой хороший у нас был план и так далее. Я уважаю соперника. Какие у вас есть впечатления, так и напишите. Поздравляю соперника с тремя очками. (Дмитрий Гирин)

После двух сыгранных матчей у «Баварии» шесть очков и первое место в группе, «Локомотив» с одним баллом — на второй позиции.

Локомотив — Бавария

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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