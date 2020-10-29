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«Это наша лучшая игра в сезоне». Куман — о победе над «Ювентусом»

05:42
Роналд Куман. Фото Twitter
Роналд Куман. Фото Twitter
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман остался доволен игрой своей команды в матче 2-го тура Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:0). Также он объяснил, почему каталонцы играли в три защитника.

— Это наша лучшая игра в сезоне, — цитирует пресс-служба УЕФА Кумана. — Очень важная победа против сильной европейской команды, нам удалось навязать сопернику свой футбол.

Я хотел сыграть в три защитника, чтобы один игрок был выдвинут вперед и создавал численное преимущество в середине поля. Благодаря этому мы создали много голевых моментов и, честно говоря, должны были решить исход матча гораздо раньше.

Очень доволен тем, в какой футбол мы сегодня играли, доволен результатом и характером, который продемонстрировала моя команда.

Ювентус — Барселона

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029394--juventus-vs-barcelona/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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