Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал «СЭ» свое отношение к эпизоду перед матчем группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси» (0:4), когда не все футболисты российской команды приняли участие в акции Black Lives Matter.

— Это лично дело каждого, опускаться на колено или нет, — уверен Губерниев. — Для того, чтобы любить свою страну, необязательно каждое утро петь гимн Российской Федерации. Для того, чтобы выражать солидарность тем или иным движениям, важно, что происходит в душе, а не в колене. Кто-то плачет, кто-то руки к небу поднимает, а кто-то у себя в душе это переживает. Я не считаю, что это повод для дискуссий. Футболисты выходят в футболках «Нет расизму». Все всё понимают. (Константин Колмаков)

Полностью интервью с Губерниевым — на сайте «СЭ».