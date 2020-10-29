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«Это личное дело каждого, опускаться на колено или нет». Губерниев — об акции Black Lives Matter

16:00
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
Дмитрий Губерниев. Фото Алексей Иванов, "СЭ"
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал «СЭ» свое отношение к эпизоду перед матчем группового этапа Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Челси» (0:4), когда не все футболисты российской команды приняли участие в акции Black Lives Matter.

— Это лично дело каждого, опускаться на колено или нет, — уверен Губерниев. — Для того, чтобы любить свою страну, необязательно каждое утро петь гимн Российской Федерации. Для того, чтобы выражать солидарность тем или иным движениям, важно, что происходит в душе, а не в колене. Кто-то плачет, кто-то руки к небу поднимает, а кто-то у себя в душе это переживает. Я не считаю, что это повод для дискуссий. Футболисты выходят в футболках «Нет расизму». Все всё понимают. (Константин Колмаков)

Полностью интервью с Губерниевым — на сайте «СЭ».

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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