«Это историческое событие для клуба, всего города, болельщиков». Вилена — о выходе в групповую стадию Лиги чемпионов
05:08
Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена после победы над ПАОК в ответном матче квалификации Лиги чемпионов (2:1) признался, что команда испытывает радость. Краснодарская команда впервые вышла в групповую стадию.
— Все мы испытываем превосходные чувства, — приводит пресс-служба УЕФА слова Вилены. — Говорили об этом перед матчем, что приехали сюда за победой. Мы победили и вышли в Лигу чемпионов. Это историческое событие для клуба, всего города, болельщиков. Мы вошли в историю.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Отбор «Краснодара»