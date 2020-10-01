Полузащитник «Краснодара» Тонни Вилена после победы над ПАОК в ответном матче квалификации Лиги чемпионов (2:1) признался, что команда испытывает радость. Краснодарская команда впервые вышла в групповую стадию.

— Все мы испытываем превосходные чувства, — приводит пресс-служба УЕФА слова Вилены. — Говорили об этом перед матчем, что приехали сюда за победой. Мы победили и вышли в Лигу чемпионов. Это историческое событие для клуба, всего города, болельщиков. Мы вошли в историю.