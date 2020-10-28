Капитан «Аталанты» Папу Гомес после ничьей с «Аяксом» во 2-м туре Лиги чемпионов (2:2) отметил желание обеих команд выиграть. Итальянская команда ушла от поражения, забив два гола в концовке встречи.

— Гордимся тем, что наша команда играет здесь в Лиге чемпионов, — цитирует пресс-служба УЕФА Гомеса. — Это был отличный матч, типичный матч Лиги чемпионов. Обе команды хотели победить.