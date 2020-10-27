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«Это будет совершенно другой матч по сравнению с серией А». Тренер «Аталанты» — об игре с «Аяксом»

00:13
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Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против «Аякса» отметил, что игра будет отличаться от последней встречи в серии А. Он рассчитывает, что его команде удастся осложнить силу сопернику.

— Завтра будет совершенно другой матч по сравнению с «Сампдорией», — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини. — Это будет гораздо более открытая игра. «Аякс» атакует большими силами, и мы должны как-то противостоять этому. «Аякс» — сильная команда. Она может экспериментировать в определенных матчах в национальном чемпионате. Но Лига чемпионов — другое дело. Мы надеемся осложнить им задачу и выравнять силы двух команд.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029405--atalanta-vs-ajax/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 2-й тур




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