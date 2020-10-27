Главный тренер «Аталанты» Джан-Пьеро Гасперини перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против «Аякса» отметил, что игра будет отличаться от последней встречи в серии А. Он рассчитывает, что его команде удастся осложнить силу сопернику.

— Завтра будет совершенно другой матч по сравнению с «Сампдорией», — цитирует пресс-служба УЕФА Гасперини. — Это будет гораздо более открытая игра. «Аякс» атакует большими силами, и мы должны как-то противостоять этому. «Аякс» — сильная команда. Она может экспериментировать в определенных матчах в национальном чемпионате. Но Лига чемпионов — другое дело. Мы надеемся осложнить им задачу и выравнять силы двух команд.