"Эта страна мне очень нравится". Зе Луиш - о России и матче с "Краснодаром"

Бывший форвард "Спартака", нападающий "Порту" Зе Луиш после победы над "Краснодаром" (1:0) в первом матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов рассказал об отношении к России.

– Сегодня играл за "Порту" и самое важное, показывать профессиональный футбол. Играть здесь было всегда эмоционально. Я очень счастлив, потому что мы забили гол. Россия – это та страна, которая мне очень нравится. Сегодня я вернулся сюда.

Самое важное – стараться и идти дальше. Момент со штрафным на последних минутах? Конечно, фол был. К счастью, мы забили гол. Да, я адаптировался здесь, чувствую себя хорошо, – сказал Зе Луиш в эфире телеканала "Матч Премьер".

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